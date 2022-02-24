يستهدف المحتوى المنشور على شبكة التواصل الاجتماعي الجديدة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "تروث سوشال"، الرئيس الحالي جو بايدن، مُفبركًا له صور يرتدي فيها زيّ طالبان أو يرتكب فيها أخطاء دبلوماسية أو يتلعثم فيها في كلامه.

للوهلة الأولى، تبدو المنصة التي يعني اسمها "الحقيقة"، والتي تُعرَّف على أنها "خيمة كبيرة" للأفكار، مرتكزة قبل كل شيء على هواجس الملياردير الجمهوري الذي لم يعترف أبدًا بهزيمته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وكتبت سناتور ولاية أريزونا وندي روجرز، المؤيّدة لترامب، على تويتر "إن تروث سوشال أشبه بتجمّع انتخابي كبير لترامب في العام 2016. تعالوا!" متابعة "أقول الأشياء عبرها بحقيقتها الكاملة".

غير أن موقع الشبكة لا يزال غير متاحًا لجميع الذين يودّون الولوج إليه بسبب أعطال تقنية. ووصل عدد الأشخاص في قائمة الانتظار إلى نحو 500 ألف الأربعاء، بعد يومين على تفعيل التطبيق على أجهزة "آبل".

ووصل عدد متابعي دونالد ترامب على تويتر - قبل حظر حسابه - إلى نحو 89 مليونا. وكان يستخدم حسابه يوميًا للتوجه إلى متابعيه، من الإعلانات الرئاسية الى الهجمات على خصومه السياسيين.لكنه مُنع من استخدام كبرى شبكات التواصل الاجتماعي (تويتر وفيسبوك ويوتيوب) بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021 بحيث اتُهم بتشجيعهم على القيام بذلك.

وبعد عام على الهجوم على مقرّ الكونغرس، وقبل الانتخابات التشريعية الحاسمة لمنتصف الولاية، يأمل ترامب في ايجاد منبر مرة أخرى عبر منصة جديدة ويأمل أنصاره أن يترشح مجددا للوصول الى البيت الأبيض في العام 2024.

وقالت "رايت فوردج" شركة البنى التحتية الالكترونية التي تستضيف "تروث سوشال" إنها تتوقع أن يصل عدد مستخدمي الشبكة إلى 75 مليونا.