شهد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري ، فعاليات المؤتمر الصحفي المقام للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم لسلاح الشيش، وبطولة العالم للبندقية والمسدس بحضور اللواء حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية المصري.

وقال صبحي في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة القاهرة ،إنه من المقرر أن تقام بطولة العالم لسلاح الشيش خلال الفترة من 25 إلى 27 شباط/فبراير الجارى بمشاركة 183 لاعبا من 33 دولة، فيما تقام بطولة العالم للبندقية والمسدس فى الفترة من 26 شباط/فبراير إلى 8 آذار/مارس المقبل.

وأضاف صبحي أن الدولة المصرية أصبح لديها ثروة كبيرة على صعيد الإنشاءات الرياضية والخبرات التنظيمية لمختلف البطولات، والأحداث الكبرى تحت قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، ودعمه الدائم لقطاعى الشباب والرياضة، والحث على جعل مصر وجهة الاتحادات الدولية لاستضافة بطولاتها المختلفة.

وأوضح وزير الرياضة المصري أن بلاده استضافت 138 بطولة دولية خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذى يؤكد قدرة الدولة المصرية على استضافة وتنظيم مختلف الفعاليات.