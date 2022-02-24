حذرت جمعية "بيردلايف سايبرس" BirdLife Cyprus الناشطة في حماية الطيور في قبرص الأربعاء من الازدياد "المقلق" في عمليات صيد الطيور بصورة غير قانونية في الجزيرة المتوسطية، متّهمة نيقوسيا بالتراخي في هذا المجال.

وقالت الجمعية في بيان "هذا الوضع ليس مفاجئا للأسف بعد التخفيف المخزي للقيود المفروضة بموجب القانون القبرصي لحماية الطيور في كانون الأول/ديسمبر 2020".

وسجّل استخدام المصائد الشبكية التي تصعب رؤيتها من الطيور فتجد نفسها عالقة داخلها، في خريف عام 2021 زيادة بنسبة 132% خلال عام واحد، بحسب المنظمة غير الحكومية.

ويفضّل الصيادون فصل الخريف لاستهداف الطيور المهاجرة، بما يشمل أنواعاً محمية كثيرة.

ولفتت المنظمة غير الحكومية إلى أنّ "هذا المستوى القياسي من الفخاخ يعني أنه تم بالتأكيد الإمساك بما يزيد قليلاً عن 600 ألف طائر وقتلها بشكل غير قانوني في خريف عام 2021 في المناطق التي شملتها الدراسة".

ومن بين هذه المناطق، شهدت القاعدة البريطانية في ديكيليا (جنوب)، وهي منطقة الصيد الرئيسية في الجزيرة، زيادة في المعدّل بنسبة 42%، وفق BirdLife Cyprus.

كما أن الطيور المقتولة، وهي من 150 نوعاً مختلفاً، يتم تقديمها بشكل غير قانوني في مطاعم الجزيرة المتوسطية.

وقالت المنظمة غير الحكومية "هذا الاتجاه التصاعدي المقلق (...) يأتي بعد سلسلة إجراءات سياسية تراجعية ترسل رسالة عامة مفادها أنّ صيد الطيور لم يعد مجرّماً".

وقد خُفضت قيمة الغرامة التي تعاقب وضع مصائد الطيور من 2000 إلى 200 يورو، "وهذا ليس ردعاً ولا عقاباً، ومن الواضح أنه ليس على مستوى الربح الذي يمكن أن يجنيه شخص ما من خلال بيع هذه الطيور بشكل غير قانوني".