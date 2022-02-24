أظهرت بيانات مكتب الاحصاء النمساوي ارتفاع معدل التضخم بوتيرة أقل من المتوقع خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0ر5% على أساس سنوي في كانون الثاني/يناير الماضي. وكانت التقديرات الأولية قد توقعت ارتفاع الاسعا بنسبة 1ر5%.

ويعد مستوى التضخم الأخير الأعلى منذ كانون الأول/ديسمبر .1984

وقد ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 3ر11% وأسعار السكن والمياه والطاقة بنسبة 8ر5%. كما ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق والأغذية بنسبة 3ر6% و 9ر4% على التوالي.

وانخفضت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 1ر0%.