تجري شركة الطيران الكندية "اير كندا" محادثات مع شركة "ايرباص اس ايه" بشأن إضافة طائرات المسافات الطويلة "ايرباص ايه 321" الجديدة إلى أسطولها من الطائرات "بوينج 737" ذات البدن الضيق، مع تحسن الطلب على الطيران، حسبما قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج للأنباء.

كما تدرس شركة الطيران طلب ما يتراوح بين 10 و20 طائرة، وفقا لأحد المصادر. وتعد المفاوضات تمهيدية وربما لا تفضى إلى اتفاق، وفقا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها. وفي حين أن "اير كندا" تقوم باستخدام عائلة طائرات ايرباص "ايه 320"، إلا أنها اختارت طراز "بوينج ماكس" خلال التنافس بين جيلين من الطائرات.

ومن المنتظر أن تشكل إضافة أسطول صغير من الطائرات "ايه 321" الجديدة تعزيزا إضافيا لطراز ايرباص الذي يمكن أن يحمل 220 راكبا في فئتين عبر مسافات أطول مقارنة بالطائرة المنافسة "ماكس 10". وقد عادت شركة الطيران الكندية إلى تحقيق النمو مع بدء تخفيف القيود الرامية إلى احتواء فيروس كورونا. وقالت إنها ستعيد تسيير رحلات إلى 34 وجهة عبر المحيطين الأطلسي والهادي.

كانت إيرباص قد أعلنت في الشهر الماضي أنها تمكنت من تسليم 611 طائرة تجارية خلال عام 2021 ، وهو عدد يفوق بقليل الرقم المستهدف.