أبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي على معدل الفائدة دون تغيير في ظل المخاوف بشأن ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا، والمخاطر الجيو سياسية الناجمة من شرق أوروبا، مما قد يقوض زخم التعافي الاقتصادي.

ومع ذلك، رفع البنك من توقعاته بالنسبة للتضخم لهذا العام، ليزيد من احتمالية رفع معدل الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن البنك أبقى على معدل الفائدة عند 25ر1%.

ورفع البنك من توقعاته بالنسبة لمعدل التضخم للعام الجاري من 2% إلى 1ر3% وذلك في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة.

ولم يغير البنك من توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي لهذا العام، وأبقاه عند 3%.