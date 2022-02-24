أعلنت قطر للطاقة عن اكتشاف نفطي هام من النفط الخفيف والغاز المصاحب في البئر الاستكشافية في حوض أورانج البحري قبالة سواحل جمهورية ناميبيا.

قال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: " سعيدون بهذا الاكتشاف، وهو الثاني من نوعه لقطر للطاقة في ناميبيا خلال شهر، ونحن سعداء كذلك بالنتائج المشجعة في هذه البئر."

وتتكون الشراكة بالمنطقة الاستكشافية من قطر للطاقة (30%)، و توتال للطاقة (المشغّل 40%)، و إمباكت للنفط والغاز (20%)، و نامكور (10%).

وتمتلك قطر للطاقة حصصاً في ثلاث مناطق استكشاف بحرية في ناميبيا وهي( PEL39، و2912، و2913B ) ، بمساحة إجمالية تبلغ 337ر28 7 كيلومتراً مربعاً.

وتقع المنطقة 2913B في المياه العميقة على بعد حوالي 290 كيلومترا قبالة سواحل ناميبيا حيث تبلغ مساحتها حوالي 215ر8 كيلومتر مربع.