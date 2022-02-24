أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أسماء المدن المستضيفة لمباريات دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي .2022

وتقام مباريات مجموعات الغرب والجنوب خلال الفترة من 18 إلى 24 أيار/مايو، في حين تقام مباريات آسيان والوسط والشرق في الفترة من 24 إلى 30 حزيران/يونيو.

وتقام مباريات المجموعة الأولى في العاصمة العمانية مسقط، حيث تضم المجموعة الكويت الكويتي والأنصار اللبناني والسيب العماني وجبلة السوري.

في المقابل تقام مباريات المجموعة الثانية في مدينة الكويت، وهي تضم الرفاع البحريني وشباب الخليل الفلسطيني وظفار العماني والعربي الكويتي.

وتجري مباريات المجموعة الثالثة في العاصمة البحرينية المنامة، وتضم المجموعة كل من تشرين السوري والنجمة اللبناني والرفاع الشرقي البحريني وهلال القدس الفلسطيني.

أما في منطقة جنوب آسيا، والتي تتضمن المجموعة الرابعة، فإن المباريات ستقام بمدينة كالكوتا الهندية، وتضم المجموعة كل من جوكولام كيرالا الهندي وباشوندارا كينجز من بنجلادش ومازيا سبورتس من المالديف إلى جانب فريق متأهل من التصفيات.

وفي منطقة الوسط، تقام مباريات المجموعة الخامسة في دوشانبي عاصمة طاجيكستان، وتضم المجموعة التين عسير التركماني ونيفتشي القرغيزي وسسكا الطاجيكي، إلى جانب ناساف أو سوغدينيا من أوزبكستان.

وتقام مباريات المجموعة السادسة في بيشكيك عاصمة قرغيزستان، وهي تضم خوجاند الطاجيكي ودوردوري القرغيزي وكوبيتداغ من تركمانستان.

وتستضيف مدينة دينباسار الإندونيسية مباريات المجموعة السابعة التي تضم كل من بالي يونايتد الإندونيسي وقدح دار الأمان الماليزي وكايا ايلويلو الفلبيني. وتستضيف العاصمة الماليزية كوالالمبور مباريات المجموعة الثامنة.

وفي منطقة الشرق تستضيف مدينة تاينان الصينية تايبيه مباريات المجموعة العاشرة التي تضم كل من ايسترن ليونز من هونج كونج وام يو اسي تي من ماكاو وتاينان سيتي الصينية تايبيه والفائز من مباراة الدور التمهيدي بين لي مان من هونج كونج واتلتيك من منغوليا.

وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن مكان إقامة مباريات المجموعة التاسعة.