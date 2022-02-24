ينظم مهرجان أسوان لأفلام المرأة ندوة خاصة تتحدث فيها الفنانة المصرية سوسن بدر، عن مسيرتها الفنية، وذلك بعد أن جرى تكريمها في حفل الافتتاح ليلة أمس الأربعاء، ومنحها جائزة إيزيس للإنجاز، " تقديرا لمشوارها الطويل وعطائها الكبير على شاشة السينما".

وتأتي ندوة الفنانة سوسن بدر، كأول نشاط للمهرجان بعد حفل الافتتاح، فيما ستنتظم على مدار اليوم، عروض وورش عمل فعاليات المهرجان الذي يشهد عروضا لعشرات الأفلام التي تعالج قضايا المرأة.

وكان حفل افتتاح المهرجان ، الذي جرى ليلة أمس بحضور محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، والسفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي فى القاهرة والسفيرة ميرفت التلاوي، رئيسة مجلس أمناء منتدى نوت لقضايا المرأة، شهد تكريم أربعة وجوه نسائية سينمائية عربية وأفريقية وأوربية، هن الصومالية هيباق عثمان، مؤسسة حركة كرامة لإنهاء العنف ضد المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمخرجة المصرية إنعام محمد علي، والفنانة المصرية، سوسن بدر، والممثلة والمخرجة الفرنسية مارلين كانتو.

وقالت المخرجة المصرية إنعام محمد على ، في كلمة بمناسبة تكريمها بالمهرجان، إن السينما قادرة على محاربة العنف والإرهاب، فيما وجهت السفيرة ميرفت التلاوي نوت الدعوة لتفعيل دور السينما في مكافحة الفكر المتطرف والتصدي للإرهاب.