أعلنت مجموعة ميرك الألمانية للتقنيات والأدوية إتمام صفقة الاستحواذ على شركة اكسيليد الأمريكية للمستحضرات الدوائية الحيوية مقابل 780 مليون دولار (قرابة 687 مليون يورو).

وفي الوقت نفسه، أعلنت ميرك اعتزامها استثمار أكثر من 500 مليون يورو في القدرات التكنولوجية لشركة اكسيليد.

واشترت ميرك، التي يقع مقرها في مدينة دارمشتات بغرب ألمانيا، الشركة الأمريكية من مجموعة اسيتيفين الدوائية الإيطالية.

وأضافت ميرك أنها ستصل بفضل قدرات اكسيليد إلى علامة فارقة في طريقها لتصبح واحدا من أبرز منتجي اللقاحات وطرق العلاج التي تعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال، وأشارت إلى أنها تسعى إلى تغطية مجمل سلسلة القيمة المضافة في هذا القطاع.

وقال عضو الإدارة التنفيذية لميرك، ماتياس هاينتسل، إن "تقنية الحمض النووي الريبوزي هي تقنية ذات إمكانية عظيمة تتجاوز كثيرا كوفيد19-، وسنواصل الاستثمار في هذه التقنية لزيادة إمكاناتها".

يذكر أن من المنتجات التي تتخصص فيها اكسيليد جزئيات النانو الدهنية وهي مكون محوري بالنسبة لطرق العلاج باستخدام الحمض النووي الريبوزي المرسال، وقد جرى استخدامها أيضا في مكافحة مرض كوفيد.19-

وتقوم ميرك بالفعل بتوريد الجزئيات الدهنية المطلوبة بشكل ملح للقاح شركة بينونتيك/فايزر المضاد لكورونا.

كانت ميرك استحوذت مطلع 2021 على شركة امبتيك الألمانية التي تقع في هامبورج والمتخصصة في إنتاج الحمض النووي الريبوزي.