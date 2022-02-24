ذكر الدفاع المدني في البرازيل أن عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي شهدتها مدينة بيتروبوليس ارتفع إلى 200 قتيلا.

وأسفرت الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة التي تقع في المنطقة الجبلية في ريو دي جانيرو عن تشريد حوالي ألف شخص. ولا يزال 51 شخصا في عداد المفقودين.

وتعرقل الرياح القوية والأمطار الغزيرة عمليات البحث. وقد أغرقت المياه شوارع بيتروبوليس مرة أخرى

ويقوم العديد من الأقارب والأصدقاء بأنفسهم بالبحث عن المفقودين، وبينهم أب يبحث عن نجله الذي جرفته المياه أثناء جلوسه داخل حافلة ركاب.

وقال الأب لـ "جي وان" إنه "لا جدوى من الحديث مع هذا أو ذاك لإضاعة الوقت في حين أن نجلي موجود في مكان ما، وهناك كثيرون آخرون... علينا أن نعثر عليهم".

وشهدت المدينة الأسبوع الماضي سقوط أمطار على مدار ست ساعات أكثر من تلك التي هطلت عليها خلال الشهر كله، بحسب ما ذكرته محظة تلفزيون "كليماتيبو" لشؤون الطقس.

وفي عام 2011، لقي أكثر من 900 شخص حتفهم في عواصف كارثية ضربت المنطقة حيث تقع مدينة بيتروبوليس.