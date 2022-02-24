أقر مجلس الوزراء الألماني مشروع قانون مقدما من وزير العمل هوبرتوس هايل لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو للساعة اعتبارا من مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

بذلك يعطي مجلس الوزراء الألماني الضوء الأخضر لتنفيذ واحدا من الوعود المحورية التي كان المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن عنها في حملته الانتخابية.

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال هايل المنتمي إلى حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي:" سنرفع الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو حتى يصبح أكثر مقاومة للفقر"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ضرورية وتدعم القوة الشرائية في ألمانيا.

يذكر أن الحد الأدنى للأجور يبلغ في الوقت الراهن 82ر9 يورو ويسري على كل العاملين تقريبا، وقد جرى التخطيط لتعديله بحلول مطلع تموز/يوليو المقبل إلى 45ر10 يورو، وبعد ذلك بثلاثة شهور سيتم رفعه لمرة واحدة خارج خطوات الزيادة المعتادة. وجرت العادة أن يتم تعديل الحد الأدنى للأجور بشكل أساسي تبعا لنسبة الزيادة السابقة في اتفاقات الأجور الجماعية.

ومن المنتظر أن يستفيد ما يصل إلى 2ر6 مليون عامل من رفع الحد الأدنى للأجور.