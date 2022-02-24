منحت بريطانيا ميدالية الشجاعة لكلب بوليسي تمّت الاستعانة به في الكشف عن هواتف استخدمها عناصر حركة طالبان لتنسيق هجماتهم في أفغانستان قبل عودتهم إلى السلطة.

وحصل الكلب "هيرتز"، وهو من نوع "جيرمان شورتهيرد" يبلغ من العمر 10 سنوات ومتقاعد حالياً، على الميدالية التكريمية الثلاثاء من جانب منظمة PDSA للرفق بالحيوان، وذلك تقديراً لمساعدته في حماية القوات البريطانية وقوات التحالف في أفغانستان عام 2013.

وكتبت PDSA في بيان أنّ "هيرتز" هو أول كلب في الجيش البريطاني تمّ تدريبه على اكتشاف معدّات الاتصالات، بما في ذلك الهواتف المحمولة "التي تشكل تهديداً كبيراً على حياة" الجنود والمدنيين على حدّ سواء.

وقال مدير المنظمة يان ماكلوغلين إنّ "مواهبه الاستثنائية حمت القوات بلا شك"، مشيراً إلى أنّ الكلب كان له دور فعّال في مهمات كثيرة.

ورأى "هيرتز" النور في كرواتيا، وانضمّ إلى سلاح الجو الملكي عندما كان لا يزال جرواً وتم تدريبه على اكتشاف المعدات الإلكترونية، في البداية لصدّ محاولات التهريب في السجون.

وانتقل "هيرتز" مع صاحبه ضابط الصفّ جوناثان تانر إلى أفغانستان لمدة 13 شهراً في قاعدة كامب باستيون البريطانية.

وقد حمى الكلب "القاعدة العسكرية من التهديدات"، وفق منظمة الرفق بالحيوان التي أشارت إلى عدم تسجيل أيّ هجوم صاروخي ضدّ القاعدة عندما كان الكلب في مهمة هناك.

وتكافئ ميدالية مؤسسة PDSA التي أنشأتها ماريا ديكين عام 1943، الحيوانات التي تظهر شجاعة وتفانياً متميزين أثناء الصراعات العسكرية. وقد مُنحت حتى اليوم إلى 37 كلباً و 32 حمامة وأربعة خيول وقطة.