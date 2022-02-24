يسعى مركز لتناول المخدرات في حي إيست هارلم بنيويورك، وهو الأوّل من نوعه في الولايات المتحدة، إلى إثبات فعاليته وتشكيل نموذج يُحتذى به في بلد يسجّل نسباً عالية من الوفيات جراء جرعات زائدة من المخدرات.

وكُتب على أحد جدران المركز "هذا المكان ينقذ الأرواح" باللغتين الإنكليزية والإسبانية، في ظل وجود صف من أربع غرف مفتوحة مجهّزة بكراس وطاولات ومرايا لرصد "أي أمر طارئ قد يحصل"، وفق ما يوضح مارك (اسم مستعار) البالغ 29 عاماً، وهو زائر دائم للمركز.

ويقول لوكالة فرانس برس في هذا المكان "يُتابَع وضعك، وثمة موسيقى من دون حاجة للاستعجال... أما في المراحيض العامة، فعليك أن تأخذ الجرعات بسرعة (...) لأنّ احتمال أن تنسى أي واحدة منها مرتفع وسيتسبّب ذلك بخرّاج للجلد".

ويسعى مارك، وهو من كاليفورنيا ويعمل حالياً ضمن وظيفتين في نيويورك، إلى تقليل إدمانه على "المهدئات والمواد الأفيونية"، وهو كفاح بدأ به منذ عامين.

- الفنتانيل -وتوضع فوق إحدى الطاولات داخل المركز محاقن وأربطة مطاطية وكمادات ومجموعة ملوّنة من القش. ويُتاح في غرفتين صغيرتين تدخين الكراك (صخرة الكوكايين)، وهو نوع مخدر رخيص الثمن. وعلى الجانب الآخر، توجد غرفة للاستراحة أو لممارسة عدد من النشاطات، وهي مساحة واسعة ومفتوحة فيها تلفزيون كبير على الحائط.

وقُتل 2062 شخصاً جراء تلقي جرعات زائدة من المخدرات في مدينة نيويورك عام 2020 في خضم وباء كوفيد-19، مقابل أقل من 1500 عام 2019 وأقل من ألف شخص عام 2015، وسُجّلت النسب الأعلى من الوفيات في الأحياء الفقيرة وبين أوساط الأميركيين السود.

وسجّلت الولايات المتحدة رقماً قياسياً في عام واحد، إذ زاد تخطى عدد الوفيات جراء الجرعات الزائدة بين نيسان/أبريل 2020 و نيسان/أبريل 2021 مئة ألف.

ويعود سبب وفاة 77 في المئة من إجمالي الوفيات بجرع زائدة في نيويورك عام 2020 إلى الفنتانيل، وهي مادة أفيونية صناعية قوية وخطرة يُضاف إليها الهيرويين أو الكوكايين. وقتل هذا المزيج نجم مسلسل "ذي واير" مايكل ك.ويليامز في 6 أيلول/سبتمبر 2021.