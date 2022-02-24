افتتح معرض مسقط الدولي للكتاب دورته السادسة والعشرين اليوم الخميس بمشاركة 715 دار نشر من 27 دولة مستأنفا بذلك مسيرته التي توقفت في العام الماضي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا.

وتتصدر مصر المشاركات في المعرض بنحو 133 دار نشر تليها دور النشر العمانية ثم اللبنانية ومن بعدها الإماراتية والأردنية والكويتية والسعودية.

يشمل برنامج الأنشطة 114 فعالية متنوعة بين محاضرات وأمسيات شعرية وندوات ثقافية تبدأ من ظهر اليوم الخميس وتستمر على مدى عشرة أيام.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية للمعرض علي بن خلفان الجابري في تصريحات للتلفزيون العُماني إن معرض مسقط الدولي للكتاب هو أحد المعارض المرموقة على مستوى المنطقة وعودته بعد توقف العام الماضي بمثابة عودة الحياة.

وأضاف أن هذه الدورة "ربما تكون الأقل من حيث الإحصاءات بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتُخذت" ومن بينها تقليص مساحات الأجنحة بغرض توسعة المسارات للحفاظ على التباعد وتقنين أعداد الزائرين لكن على الجانب الآخر فإن من أبرز الإيجابيات هذا العام تنامي عدد دور النشر العُمانية المشاركة التي بلغ عددها 91 دار نشر.

وتحل محافظة جنوب الشرقية "ضيف شرف" دورة هذا العام بعدد من الفعاليات والبرامج الثقافية إضافة إلى عرض عدد من المخطوطات ومقتنيات المحافظة.

وقال محافظ جنوب الشرقية يحيى بن بدر المعولي للصحفيين في الافتتاح إن محافظته زاخرة بالآداب والثقافة والشعراء ومكنونات كثيرة في الجانب الأدبي.

وأضاف أن المعرض يعد فرصة للتعريف بالمحافظة من عدة جوانب منها الجانب الاقتصادي والجانب السياحي وأوجه التميز الأخرى، مشيرا إلى أن جناح ضيف الشرف صمم بحيث يعكس كل هذه الأمور.

ويستمر المعرض المقام في مركز عُمان الدولي للمؤتمرات والمعارض حتى الخامس من مارس آذار القادم.