أعلنت الشرطة الإيطالية أنّها صادرت أصولاً تزيد قيمتها على 800 مليون يورو تخصّ ثلاثة أشقاء يُشتبه في صلتهم بمافيا ندرانغيتا في منطقة كالابريا جنوب البلاد.

وتشمل هذه الأصول شركات ومحلات سوبرماركت وأحد أكبر مراكز التسوق في كالابريا، إضافة إلى عقارات بينها فيلتان فاخرتان، بحسب بيان أصدرته الشرطة المالية (GDF).

ومن بين الأصول المصادرة أيضاً حسابات جارية ودراجات نارية فاخرة وسيارات فيراري فارهة.

ويحقّق القضاء الإيطالي منذ سنوات في أصول الإخوة الثلاثة، وأحدهم ملاحق قضائيا في إطار محاكمة لا تزال جارية كانت قد انطلقت في نهاية عملية ضد المافيا عام 2015.

وذكرت وكالة "اجي" الإيطالية للأنباء أنّ الإخوة الثلاثة هم فرانكو وباسكوالينو ومارتشيلو بيري أبناء أنطونيو بيري الذي قُتل عام 2003 أمام أحد متاجره.

ونقلت الوكالة عن المحققين قولهم إن الأشقاء الثلاثة جنوا "أرباحاً طائلة بفضل صلاتهم بالمافيا، في انتهاك لقواعد السوق الحرة".

وكان هؤلاء، وفق المصدر عينه، "المستثمرين المرجعيين" للأفراد المنتمين إلى عصابات مافيا ندرانغيتا في منطقة لاميزيا تيرمي في كالابريا.

كما حصل هؤلاء على ما يشبه الاحتكار في قطاعات تعمل فيها شركاتهم، بحسب المصدر نفسه.

ويعتبر الخبراء أنّ عصابة ندرانغيتا في كالابريا هي أقوى مافيا إيطالية منذ أن حلّت محلّ مافيا كوزا نوسترا في صقلية وكامورا في نابولي