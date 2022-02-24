أعلنت منظمة التجارة العالمية أن اجتماعها الوزاري الذي تأجّل عقده في مقرّها في جنيف مرّات عدّة بسبب جائحة كوفيد، سيعقد اعتباراً من 13 حزيران/يونيو بعدما رفعت سويسرا كل التدابير المرتبطة بالجائحة تقريبا.

وقالت المنظمة في بيان إنّ "أعضاء منظمة التجارة العالمية اتفقوا في اجتماع المجلس العام على عقد المؤتمر الوزاري الثاني عشر في جنيف خلال الأسبوع الذي يبدأ في 13 حزيران/يونيو".

وفي الاجتماع ذاته اتفقت الدول على إطلاق مفاوضات انضمام تركمانستان للمنظمة التي تضم 164 عضواً.

وقالت المنظمة إن "تركمانستان، الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والبالغ عدد سكانها نحو 6,2 ملايين نسمة، هي آخر جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق التي تقدمت بطلب لعضوية منظمة التجارة العالمية".

وكان من المقرّر أن تستضيف كازاخستان، الواقعة أيضاً في آسيا الوسطى، المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في حزيران/يونيو 2020، وهو الأول منذ أواخر 2017. لكن تم تأجيل هذا المؤتمر بعد تسجيل أولى حالات الإصابة بكوفيد في نهاية 2019. وأعيدت جدولته في نهاية 2021 قبل أن يؤجّل مرة أخرى عقب ظهور المتحورة أوميكرون.