أعلنت مجموعة الاتصالات الألمانية العملاقة دويتشه تيليكوم تراجع أرباحها خلال الربع الأخيرمن العام الماضي إلى 471 مليون يورو مقابل 67ر1 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما تراجع صافي الأرباح ربع السنوية للشركة الألمانية خلال الربع الأخير إلى 23ر1 مليار يورو مقابل 64ر1 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام السابق.

في المقابل زادت إيرادات دويتشه تيليكوم خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 93ر28 مليار يورو مقابل 62ر27 مليار يورو خلال العام السابق.

واقترحت الشركة صرف توزيعات نقدية بقيمة 64ر0 يورو لكل سهم .

في الوقت نفسه تتوقع الشركة تحقيق تدفقات نقدية حرة خلال العام الحالي بقيمة 10 مليارات دولار تقريبا، وأرباح تشغيل معدلة بقيمة 5ر36 مليار يورو. في حين تتوقع أرباح للمساهمين بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بأكثر من 25ر1 يورو، مقابل 22ر1 يورو للسهم خلال العام الماضي.