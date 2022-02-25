أعلن البنك التجاري الكويتي عن استمرار تقديم خدماته المصرفية للعملاء على مدار الساعة خلال عطلة الأعياد الوطنية وذكرى الإسراء والمعراج، وذلك من خلال فرع مطار الكويت الدولي (T1) قاعة الوصول على مدار الساعة، إضافة إلى فرع الأفنيوز من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 10:00 مساء طوال فترة العطلة، ويوم الجمعة من الساعة 4:00 عصرا إلى الساعة 10:00 مساء.



علما أن الخدمات متوافرة على مدار الساعة من خلال فروع الخدمة الذاتية في فروعنا التالية: الفرع الرئيسي، حولي شارع بيروت، الجهراء، خيطان، السالمية، الفحيحيل مجمع أجيال، الدائري السادس، وشارع فهد السالم.



مع العلم أن الفروع التالية: الفرع الرئيسي، حولي شارع بيروت، القرين، هدية، الجهراء، الفروانية، جنوب الفحيحيل حساب العامل والشركات ووحدة العامل في فرع الدائري السادس، سوف تستقبل العملاء وفقا لساعات العمل خلال يومي الأربعاء 2 مارس والخميس 3 مارس 2022.



وأكد «التجاري» استمراره في تقديم خدماته عن طريق القنوات الإلكترونية عبر أجهزة السحب الآلي وموقع البنك الإلكتروني وكذلك تطبيق البنك (CBK Mobile)، بالإضافة إلى مركز خدمة العملاء (888225-1) الذي يستقبل اتصالات العملاء على مدار الساعة، ويقوم بالرد على استفساراتهم وخدماتهم في أسرع وقت من خلال فريق عمل مؤهل. وسوف يباشر البنك أعماله كالمعتاد الأحد 6 مارس المقبل.