اختتم مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت الفعاليات العلمية لشهر فبراير الجاري، ببرنامج «إعداد الموفقين والمفوضين»، والذي أقيم عن بعد خلال الفترة من 20 - 23 فبراير الجاري، وحضرها العديد من القانونيين والمحكمين والمستشارين المتخصصين والمهتمين بمجال التوفيق والتحكيم.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة المركز عبدالوهاب الوزان، إن هذه الدورة تعد الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي، والتي أضحت أهميتها التنموية جلية، لما للتوفيق من دور كبير وفعال في حل المنازعات التجارية واجتذاب الاستثمارات الدولية.



وأضاف الوزان أنها تأتي في إطار قناعة المركز بأهميتها كدورة متخصصة للمساهمة في توسيع قاعدة المعرفة القانونية لدى المشاركين والقانونيين على حد سواء، والتي يأتي التوفيق في مقدمتها بهدف التخفيف عن الجهاز القضائي بقدر ما يمكن، وتوفير العدالة بأقصر الطرق، من خلال تسوية المنازعات بسرعة وخصوصية، والتعجيل في حل النزاع بين الأطراف.



كما لفت إلى أن تنظيم هذا البرنامج يهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمؤسسات والأفراد في مجال التوفيق والوساطة في النشاط التجاري، الذي يكتسب أهمية متزايدة حيث يعتبر من أدوات قياس مناخ الاستثمار وإقامة الأعمال.



وقال: «تنبع أهميته من حاجة قواعد التوفيق والتحكيم إلى التطوير المستمر لمواكبة التغيرات المتسارعة، وما تشهده حركة التجارة العالمية من انفتاح وتشابك وتسارع انتقال الأموال والخدمات بين الدول، فإن كانت الغاية من اللجوء إلى التوفيق هي ضمان الوصول لحل سريع نابع من أطراف النزاع يحقق مصالحهم وينأى بهم عن بلوغ مرحلة التقاضي بما تمثله من إجراءات معقدة وطويلة يصعب التنبؤ بنتيجتها، فإن الحاجة لتنظيم إجراءات التوفيق تظل دائما من الأولويات التي تكفل تحقيقا التوازن بين حقوق أطرافها والتزاماتهم، تحقيقا للأهداف المرجوة منها».