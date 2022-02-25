محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان شركة نفط الكويت مددت حتى 27 مارس المقبل الأجل النهائي لتقديم العطاءات لمشروعها الثاني للحفر والنقل ومعالجة التربة في جنوب الكويت ضمن البرنامج الأوسع نطاقا لتنظيف التربة الملوثة من النفط، بعد ان انتهى الموعد النهائي السابق في 20 فبراير 2022.



وكان الجهاز المركزي للمناقصات العامة قد طرح المشروع للمرة الاولى في أكتوبر 2021 وحدد يوم 23 يناير 2022 موعدا نهائيا لتقديم العروض. واشارت المجلة الى ان قيمة المناقصة تقدر بنحو 500 مليون دولار وفقا لما نقلته عن مصادر مطلعة في الصناعة النفطية.



وكما كان الامر بالنسبة للمناقصتين الاولى والثانية من مخطط استصلاح التربة، فقد تم تقسيم نطاق العمل في المناقصة الثالثة إلى مناطق وحزم عمل مختلفة، كما ان ترسيتها ستوزع على عدة مقاولين، ويعتبر مشروع الاستصلاح الماثل هو الثاني الذي يركز على التلوث النفطي في جنوب البلاد، نظرا لوجود كميات اضخم من التربة الملوثة بالنفط.



ومن المتوقع أن يشمل نطاق المناقصة المقبلة معالجة ما يتراوح بين 8-9 ملايين متر مكعب من التربة الملوثة، بحسب المصادر، ويشار في هذا الصدد الى ان عام 2021 شهد تأخير وإلغاء شركة نفط الكويت العديد من المناقصات المخطط لها بسبب مشكلات الميزانية وتأثير جائحة كورونا.



ولكن من المفهوم أن حزمة اصلاح التربة لم تتأخر بسبب مشاكل التمويل، نظرا لأن العملية يتم تمويلها من قبل لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة ولا ينبغي أن تتأثر بضغوط الميزانية.