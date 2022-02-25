تستعرض مازدا الشايع والصقر أول سيارة كهربائية بالكامل من مازدا وهي MX-30 SUV، والتي تجمع العديد من المزايا التقنية الخاصة بشحن البطارية.



وتجسيدا للتعبير الموسع عن تصميم كودو الخاص بمازدا، تم نحت MX-30 بدقة مذهلة، حيث تتميز السيارة بنظام باب حر بدون أعمدة، مما يوفر إحساسا أكبر بالرحابة.



وتجمع MX-30 بين التفاصيل المعقدة واختيار مواد وتقنيات حديثة لإنشاء تصميم داخلي جذاب، ويتضح التزام مازدا بالبيئة والراحة والحرفية في الاستخدام الفريد للفلين والأقمشة المعاد تدويرها والمواد المستدامة الأخرى.

وتوفر تقنية مازدا الكهربائية أداء سلسا مع الاستجابة المباشرة لقيادة السائق، بالإضافة إلى ذلك، يوفر نظام التحكم الكهربائي G-Vectoring Control Plus توجيها دقيقا وسريع الاستجابة لتشكيل اتصال قوي بين السيارة والسائق.

أشيش تاندون مدير عام الشايع والصقر، قال: منذ البداية، أراد فريق التطوير وراء MX-30 إنشاء سيارة تصبح شريكا لمالكها، ويسعدنا أن نكون أول من يختبر أدائها في المنطقة.



وتابع: في كل مرة يجلس فيها العميل خلف عجلة القيادة، يجب أن تنمو عاطفته تجاه السيارة، من التصميم الذي يولد الإحساس بالألفة، إلى المقصورة المصممة حول المستخدم.



وأضاف: تريد مازدا من الناس أن يستمتعوا بالقيادة في أي موقف، وهذا ينطبق على السيارات الكهربائية كما هو الحال مع أي نوع آخر من السيارات.

وتشمل MX-30 على أداء قيادة Jinba-ittai الفريد من نوعه من مازدا، والذي تم تحقيقه من خلال تطوير مازدا الذي يركز على فلسفة الإنسان، ففي كل مرة تقود فيه MX-30، يمكنك تجربة قيادة يومية ممتعة.

من جانبه، قال مدير علامة مازدا وليد القحطاني: فريق مازدا متحمس لتجربة واختبار مازدا MX 30 EV الجديدة كليا، نتطلع إلى إضافة منتجات وتقنيات وخبرات جديدة لتلبية توقعات عملائنا وأكثر.