في إطار سعيها الدؤوب لتوسيع شبكة خطوطها وضمن أهدافها الاستراتيجية لتقديم خيارات أكثر لعملائها الكرام، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن تشغيل رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية، حيث ستقوم الشركة بتشغيل رحلتين في الأسبوع خلال يومي الأربعاء والسبت، وذلك اعتبارا من 4 مايو المقبل.



وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي: يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن لعملائها الكرام عن إطلاق أحد أهم وأحدث وجهاتها لموسم الصيف وهي وجهة شرم الشيخ والتي تعد رابع الوجهات إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة بجانب القاهرة والاسكندرية وسوهاج، حيث إن وجهة شرم الشيخ تعد من الوجهات ذات الأهمية الكبرى وذلك لكثرة الإقبال عليها من قبل عملائنا الأعزاء ولما لها من معالم وبرامج سياحية جاذبة كخيار ممتاز لقضاء عطلة الصيف.



من جانب آخر، استقبل رزوقي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت أسامة شلتوت والوفد المرافق له في مقر الشركة، حيث تباحث الطرفان سبل تعزيز أطر التعاون بين الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة في كل المجالات التي تخص قطاع النقل الجوي وكيفية تطويرها بما يعود بالمصلحة العامة على الطرفين.



وقال رزوقي: يسعدنا أن يأتي الإعلان عن إطلاق الأربع وجهات تزامنا مع زيارة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي للكويت، وتزامنا أيضا مع احتفالات الأعياد الوطنية للكويت، الأمر الذي يعد جزءا مهماً في توطيد عمق العلاقات بين الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة.