شارك بنك الكويت الوطني المسافرين في مبنى الركاب T4 الفرحة بالأعياد الوطنية عبر تدشين حملة «تروحون وتردون بالسلامة» لتوزيع هدايا مستلزمات السفر، وذلك انطلاقا من التزام البنك بالمسؤولية الاجتماعية وضمن شراكته المميزة مع الإدارة العامة للطيران المدني وشركة انشن الكورية لإدارة المطارات وشركة الخطوط الجوية الكويتية.



وبهذه المناسبة، قالت المسؤولة في العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني أسماء بن حسين: عائلة بنك الكويت الوطني تحرص دوما على تواجدها في مختلف المناسبات الاجتماعية للمشاركة الفعالة وتعزيز دور التواصل مع جميع أفراد المجتمع.



وأشارت بن حسين قائلة: دائما ما نكون الأقرب لعملائنا ونحرص على تواجدنا معهم حتى في مناسبات السفر، وهذه المرة من خلال توزيع حقيبة بمعدات إلكترونية يحتاج اليها كل مسافر والاحتفال بالأعياد الوطنية، حيث يشكل ذلك التزاما اجتماعيا أصيلا في ثقافة بنك الكويت الوطني.



وقدمت بن حسين الشكر لشركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة انشن الكورية لإدارة المطارات والإدارة العامة للطيران المدني على تعاونها مع البنك وتسهيل الإجراءات ليتسنى لمتطوعيه القيام بهذه المبادرة الاجتماعية وتهنئة المسافرين.



وقد دأب بنك الكويت الوطني على تقديم برامج المسؤولية الاجتماعية منذ أكثر من 7 عقود أعمال الرعاية الاجتماعية والأنشطة التطوعية.

التواصل مع مختلف المؤسسات الاجتماعية وفئات المجتمع كافة محافظا على موقعه في مقدمة مؤسسات القطاع الخاص المحلي التي كرست مبادئ المسؤولية الاجتماعية وترجمتها من خلال برامج ومبادرات تأخذ بعدا اجتماعيا حقيقيا.



ويحرص البنك الوطني على المشاركة الفاعلة في مختلف المناسبات والأعياد الوطنية وذلك في إطار التزامه بمسؤوليته الاجتماعية.

وكان البنك قد أطلق العديد من المبادرات الخاصة بالأعياد الوطنية على غرار مبادرة «وطني الكويت» و«هذا هو الكويتي» وأوبريت «حبيبتي يا كويت»، و«السدرة» والعديد من الأعمال الفنية ما زالت مطبوعة في ذاكرة كل المواطنين على مدار سنوات عديدة وأجيال متعاقبة.