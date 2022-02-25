أعلنت شركة زين الكويت عن اختتام شراكتها الاستراتيجية لفعالية FoodBuzz المجتمعية، والتي قدمت بيئة اجتماعية وترفيهية للزوار للتواصل والاستمتاع بالأجواء الربيعية والشتوية مرتين شهريا من نوفمبر الماضي وحتى فبراير الجاري، وتم تنظيمه هذه المرة بقلب العاصمة في برج الحمراء، وذلك بمشاركة العديد من المطاعم والمقاهي ذات العلامات التجارية المميزة بإدارة الشباب الكويتي.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أن دعمها لهذه الفعالية المتميزة أتى ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه تشجيع الطاقات والمواهب المحلية في مختلف المجالات وخاصة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة، وذلك بهدف المساهمة في تقديم جيل من الشباب الكويتي القادر على المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني بكفاءة.



وبينت «زين» أنها تواجدت وللشهر الثالث على التوالي في فعالية FoodBuzz عبر جناحها الخاص أمام برج الحمراء في قلب العاصمة، والذي قدمت من خلاله هذه المرة مجموعة من عروض «زين أعمال» الخاصة والحصرية لخدمة احتياجات المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما حرصت الشركة على مشاركة الزوار الأجواء الجميلة التي يعيشها الشعب الكويتي في هذه الفترة مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية ما بعد الجائحة.



وهدفت فعالية FoodBuzz التي انطلقت في العام 2016 على تقديم مفهوم جديد ومميز يرتكز حول التواصل واكتشاف كل ما هو جديد لدى مجتمع التغذية من المطاعم والمقاهي الأكثر شعبية في الكويت، حيث قام الحدث بخدمة عدد كبير من الزائرين والموظفين من قطاعات الأعمال كونه يقع في قلب العاصمة ومراكز الأعمال في البلاد، حيث أتاح لهم فرصة الاستمتاع بأجواء اجتماعية ومهنية خلال موسمي الشتاء والربيع.



وأكدت زين أن شراكتها الاستراتيجية لهذه الفعالية تعتبر إضافة كبيرة لسلسلة البرامج والمبادرات التي تدعمها وتشجعها بشكل متواصل لتحفز الطاقات المحلية على دفع منتجاتهم الوطنية بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة، خاصة أن فعالية FoodBuzz تستقطب أعدادا غفيرة من الجماهير الشغوفة بالمطاعم والمقاهي المحلية والعالمية بإدارة الشباب الكويتي، والتي وصلت إلى أكثر من 6000 زائر في المواسم السابقة.