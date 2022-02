أعلن بيت التمويل الكويتي عن فتح باب التسجيل بمسابقة بيتك لسباق الحواجز KFH Obstacle Challenge بالتعاون مع شركة سافيكس لتنظيم الفعاليات الرياضية والتي ستقام يوم السبت الموافق 26/3/2022 على شاطئ المارينا.



وأشار «بيتك» إلى أن هذه المسابقة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي يقيمها البنك على مدار العام ضمن مساعيه لدعم الرياضة والشباب وتأكيدا على دوره في المسؤولية الاجتماعية.



وكشف «بيتك» عن أن طول السباق سيكون 5 كيلومترات مع التأكيد على أن الحواجز ستكون بمستويات مختلفة ومتنوعة على المتسابقين. وستكون المنافسة متاحة لفئة الشباب (رجال) من 16 عاما وما فوق وسيتم تقسيم المشاركين لأربع فئات مختلفة بواقع:



الأولى من 16 إلى 24 سنة.



الثانية من 25 إلى 34 سنة.



الثالثة من 35 إلى 44 سنة.



الرابعة من 45 سنة وما فوق.



وحرص «بيتك» على تخصيص جوائز قيمة للفائزين في هذا التحدي ضمن إطار دعم الرياضة والشباب، حيث سيحصل الفائزون في المراكز الثلاثة الأولى «على مستوى جميع الفئات والمشاركين» على جوائز بقيمة 6000 دينار، بواقع 3000 دينار لصاحب المركز الأول، و2000 دينار لصاحب المركز الثاني، و1000 دينار لصاحب المراكز الثالث.

بينما يحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بكل فئة على كأس وميدالية. فيما يحصل جميع المتسابقين على ميدالية قيمة فور الوصول إلى خط النهاية.



وحول آلية التسجيل، أوضح «بيتك» أن التسجيل سيكون متاحا للمشاركين من خلال موقع «بيتك» الالكتروني www.kfh.com أو عن طريق موقع شركة سافكس لتنظيم الفعاليات الرياضية www.suffix.events. كما ستكون هنالك قنوات أخرى للتسجيل سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة في حسابات «بيتك» للتواصل الاجتماعي على @KFHGroup.



وسيحصل كل مشارك في السباق على «التجهيزات اللازمة للسباق مثل حقيبة خاصة تضم رقما خاصا بكل مشارك، بالإضافة إلى القميص الرسمي للسباق. وحرصا من «بيتك»على التنظيم الأمثل للفعالية، سيتم تخصيص شريحة الكترونية لكل مشارك لتوثيق وقت الانطلاق والوصول وتسجيل النتائج النهائية بدقة متناهية.



وخلال توقيع الشراكة الاستراتيجية، قال مساعد مدير المسؤولية الاجتماعية في «بيتك» عبدالعزيز ذياب ان «بيتك» حريص على دعم المبادرات الرياضية والشبابية، مبينا ان ذلك يأتي ضمن استراتيجية التركيز على الشباب وكذلك ضمن اطار استراتيجية الاستدامة المتكاملة في البنك.



ولفت ذياب الى ان الفعالية التي تحمل عنوان «تحدى نفسك» هي الأكبر من نوعها في الكويت، وتلبي تطلعات الشباب في المجال الرياضي.



من جهته، أعرب أحمد الطوالة مسؤول تطوير المشاريع في شركة سافيكس لتنظيم الفعاليات الرياضية عن سعادته بثقة «بيتك» بهذا التعاون الكبير والمهم، مشيرا إلى أن مثل هذه الفعاليات تعكس حرص «بيتك» على دعم الرياضة والشباب وإيمانه بأهمية خدمة المجتمع بما يعود بالفائدة على جميع شرائحه وفئاته.



وأكد الطوالة على أن تعاون سافكس مع «بيتك» يمتد لأكثر من 5 سنوات شهدت العديد من الفعاليات الرياضية والصحية التي شارك بها الآلاف من الشباب، منوها بأهمية الاستمرار بهذا التعاون المثمر لتحقيق المزيد من النجاحات التي تسهم إيجابيا في زيادة الوعي الرياضي والصحي في المجتمع.



.. ومستمر في خدمة العملاء خلال العطلة



يستمر بيت التمويل الكويتي «بيتك» خلال العطلة في تقديم خدماته المصرفية على مدار الساعة عبر القنوات البديلة والمنصات الرقمية.



وتتوافرمعظم الخدمات المصرفية عبر الموقع الالكتروني kfh.com، أوعبر تطبيق الموبايل KFHOnline، أو عبر فروع KFH Go الالكترونية المنتشرة في العديد من المناطق والمواقع المهمة، بالإضافة الى قنوات «بيتك» على وسائل التواصل الاجتماعي، الى جانب العديد من قنوات الخدمة الالكترونية بالاعتماد على أحدث أدوات التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية.



ويعتبر فرع KFH Go، قناة مصرفية ذكية تساعد على نقل تعاملات العملاء الاعتيادية الى فرع آلي مبتكر يوفر امكانيات تتيح للعملاء الاستفادة من خدمات مصرفية ذات كفاءة عالية، بما يزيد عن 80% من الخدمات والاعمال التي تقدمها الفروع بمفهومها التقليدي، الأمر الذي يجعل منه الخيار المفضل امام شرائح كثيرة من العملاء خاصة الشباب.



وتضم فروع KFH GO جهاز XTM الذي يتيح التواصل المباشر بالصوت والصورة مع موظفي الخدمة، الى جانب اجهزة للصرف الآلي والايداع النقدي، حيث تستقبل أجهزة الايداع النقدي300 ورقة نقدية في العملية الواحدة.



ويستطيع العملاء من خلال فروع KFH Go المنتشرة بأماكن مختلفة في الكويت بما فيها مطار الكويت الدولي، اجراء باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التفاعلية، ومنها: إنشاء المعاملات التجارية «المرابحة»، وطلب البطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع، وتحديث البيانات ورقم الهاتف، وتفعيل البطاقات المصرفية، وفتح الودائع والحسابات، وطباعة دفتر الشيكات الفوري، والطباعة الفورية للبطاقات المصرفية بدون طلب مسبق، وتسلم سبائك الذهب (10 غرامات) وفتح حساب (الذهب، التوفير، الرابح، الخدمة الآلية)، وكذلك بيع وشراء الذهب، والسحب النقدي بدون بطاقة عن طريق الموبايل من خلال الرمز التعريفي QR code أو من خلال البطاقة المدنية أو رقم الهاتف، وغير ذلك الكثير من الخدمات التمويلية والمصرفية بسهولة وسرعة وأمان.



ويواصل مركز الاتصال تقديم الخدمات على مدار الساعة لتلقي اتصالات العملاء، والاستماع لمطالبهم والتجاوب معها، من خلال طاقم عمل مؤهل وتقنية متطورة، كما تعمل الخدمة الهاتفية الآلية 1803333، بذات الكفاءة والسرعة للتجاوب مع عمليات التحويل بين الحسابات والاستفسار عن العمليات المالية ودفع الفواتير وغيرها.

ويواصل فريق «بيتك» على قنوات التواصل الاجتماعي الرد على استفسارات العملاء وخدمتهم.