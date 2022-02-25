هادي العنزي



انتهت مساء أمس الأول رحلة الفريق الأول لكرة السلة بنادي القرين بالدوري الممتاز بعد خسارته أمام برقان 66-78، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 4 في القسم الثالث للدوري، التي أقيمت مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، ليرفع الفائز رصيده إلى 17 نقطة، فيما وصل رصيد الخاسر إلى 16 نقطة، لن تضمن له البقاء في الدوري الممتاز الموسم المقبل.



وفي مواجهة ثانية، دك الكويت «سلة» القادسية بفارق 41 نقطة وبنتيجة 106-65، ليواصل الأبيض صدارة ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، فيما وصل رصيد القادسية إلى النقطة 19.