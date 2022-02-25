يسعى ريال مدريد (57 نقطة) للابتعاد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم غدا، عندما يحل ضيفا على رايو فايكانو حادي عشر الترتيب (31 نقطة) ضمن مواجهات الجولة الـ 26 لـ «ليغا» الإسبانية، وفي مباراة أخرى يأمل أتلتيكو مدريد الخامس (42 نقطة) التقدم نحو رباعي الصدارة بتخطي عقبة ضيفه سلتا فيغو التاسع (32 نقطة)، كما يلعب أيضا مايوركا مع ضيفه فالنسيا، ويحل ألافيس ضيفا على خيتافي، ويستضيف ليفانتي فريق إلتشي في افتتاح الجولة مساء اليوم.



إيطاليا



تقام مساء اليوم مباراتان ضمن الجولة الـ 27 للدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث يستضيف ميلان متصدر «الكالتشيو» الإيطالي برصيد 56 نقطة أودينيزي سادس عشر الترتيب بـ 25 نقطة، في مواجهة تبدو سهلة على الورق للمتصدر، وفي المباراة الثانية يحل انتر ميلان الوصيف (54 نقطة) ضيفا ثقيلا على جنوى قبل الأخير (14 نقطة)، وتستكمل الجولة الـ 27 غدا بإقامة 3 مواجهات، حيث يستقبل ساليرنيتانا فريق بولونيا، ويحل يوفنتوس ضيفا على إمبولي، فيما يستقبل ساسوولو فريق فيورنتينا.



ألمانيا



يخوض بايرن ميونيخ المتصدر والباحث عن لقب عاشر على التوالي اختبارا محفوفا بالمخاطر غدا السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني حين يحل ضيفا على أينتراخت فرانكفورت العاشر.



وفي بقية اللقاءات غدا يلعب باير ليفركوزن مع أرمينيا بيليفيلد، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع فولفسبورغ، وفرايبورغ مع هرتا برلين، وغرويتر فورث مع كولن، ويونيون برلين مع ماينتس.



فرنسا



يصطدم نيس الثالث بمضيفه ستراسبورغ الرابع في مواجهة شرسة غدا السبت على المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، في أبرز مباريات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي التي يأمل خلالها باريس سان جرمان المتصدر استعادة الانتصارات والاقتراب خطوة من اللقب عندما يواجه سانت إيتيان.



وتفتتح المرحلة اليوم بلقاء رين الخامس (40 نقطة) مع مضيفه مونبلييه.