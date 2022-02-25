يرى المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، أن فريقه لم يفعل ما يكفي لتحقيق الفوز على مان يونايتد، عقب تعادل الفريقين 1-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وقال سيميوني خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «مان يونايتد استغل الخطأ الوحيد وسجل هدفا، في مباراة جيدة للغاية». وتابع سيميوني: «كل ما فعلناه في المباراة كان جيدا، ويبدو أن لمان يونايتد ميزة بعد هذا التعادل، وكان هدفنا أن نظهر بشكل جيد جدا».



وعلق مدرب مان يونايتد، رالف رانغنيك، على تعادل فريقه، حيث قال رانغنيك في تصريحات عقب المباراة لشبكة «بي تي سبورت»: «لا أعرف ما إذا كنت أنقذت الفريق أم لا، ولكن بعد مستوى الشوط الأول، لا يوجد شيء آخر يمكن حدوثه سوى التحسن، لا أصدق مستوانا في الشوط الأول، لم نلعب بقناعة وعدوانية، وهذا السبب وراء معانتنا».



وأضاف: «في الشوط الثاني تحسن الأمر، استحوذنا على الكرة في المناطق المهمة، وإذا تواصلت المباراة لعشر دقائق إضافية لربما نجحنا في تحقيق الانتصار، يجب علينا أن نلعب بصورة أفضل في الشوط الأول، فأنا محبط للغاية من مستوانا في ذلك الشوط».



وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف مبكر عبر لاعبه جواو فيليكس في الدقيقة 7، ثم نجح «اليونايتد» في خطف هدف التعادل في الدقيقة 80 عن طريق اللاعب الشاب أنتوني إيلانغا.



وفي البرتغال، حسم التعادل الفصل الأول من المواجهة بين البطلين السابقين بنفيكا وضيفه أياكس 2-2. وافتتح أياكس التسجيل في الدقيقة 18 بعدما استفاد من خطأ دفاعي للمضيف لكي ينطلق بهجمة سريعة انتهت بعرضية من البرازيلي أنتوني وصلت الى الصربي دوشان تاديتش الذي تابعها مباشرة في شباك الحارس اليوناني أوديسيس فلاخوديموس.



وبعد إعادته بنفيكا الى اللقاء بهدف عن طريق الخطأ بتحويله عرضية فيرتونغن في شباك حارسه باسفير (26)، عوض هالر سريعا وأعاد أياكس الى المقدمة بهدفه الحادي عشر في المسابقة هذا الموسم بعدما تابع كرة سددها في بادئ الأمر في الحارس فلاخوديموس إثر تمريرة من ستيفن بيرغويس، فعادت اليه ليسددها في الشباك البرتغالية (29).



وبعد سيل من الفرص الضائعة في الشوط الثاني، عادت الحياة الى بنفيكا في الدقيقة 72 حين أدرك التعادل إثر كرة قوية سددها غونسالو راموس، فصدها الحارس باسفير لكنها وجدت في طريقها البديل المندفع ياريمتشوك الذي تابعها برأسه في الشباك (72).



إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء الألمانية من مصادر بأن الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم سيشهد تجريد مدينة سان بطرسبرغ الروسية من حق استضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو المقبل.