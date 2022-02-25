تحدث مدرب ليفربول، يورغن كلوب، عن الأسباب التي قادت فريقه لاكتساح ضيفه ليدز يونايتد بسداسية نظيفة في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 19 للدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال كلوب في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «يمكن لذلك أن يحدث، إذا كنت تركز وتجاوزت الفترات الصعبة في المباراة وتفكر في البداية».



وأضاف: «لم أتوقع ذلك، من الصعب الدفاع ضدنا لمدة 90 دقيقة، لا يمكنك الدفاع أمام محمد صلاح طوال الوقت، هذه هي المشكلة التي عانى منها ليدز، وتسببت في النتيجة الثقيلة».



وسجل أهداف «الريدز» كل من محمد صلاح (15 و35 من ركلتي جزاء) وجويل ماتيب (30) وساديو ماني (80 و90) وفيرجيل فان دايك (90+3).



وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط وراء مان سيتي، فيما بقي رصيد ليدز يونايتد 23 نقطة في المركز الخامس عشر. وسقط توتنهام أمام بيرنلي ٠-١، وتغلب كريستال بالاس على واتفورد ٤-١ في مباراتين مؤجلتين من المرحلتين ١٣ و١٨.



كونتي: ربما لست جيداً



وبدا أن مدرب توتنهام أنطونيو كونتي يشكك في مستقبله مع النادي.



ووصف كونتي سلسلة النتائج الحالية بـ «غير مقبولة» وزاد الشكوك بشأن قدرته على قلب أوضاع النادي بعد توليه المسؤولية في نوفمبر عقب رحيل نونو إسبيرتو سانتو.



وأبلغ المدرب الإيطالي الفائز بالألقاب مع يوفنتوس وتشيلسي وإنتر ميلان «نفعل كل شيء لتغيير الوضع لكن هذا ليس كافيا. 4 هزائم في 5 مباريات ليس جيدا. هذا لا يحدث لي. ربما لست جيدا. توتنهام تعاقد معي لتغيير الأمور لكنني صادق. يمكن أن أكتفي بتقاضي راتبي لكنني صادق. خسرنا 4 من 5 مباريات. هذا غير مقبول».



هذا، وتنطلق مساء اليوم مباريات المرحلة الـ 27، حيث يلعب ساوثمبتون مع نوريتش سيتي، فيما تستكمل المباريات غدا السبت بمواجهات ليدز مع توتنهام، وبرينتفورد مع نيوكاسل، وبرايتون مع أستون فيلا، وكريستال بالاس مع بيرنلي، ومان يونايتد مع واتفورد، وإيفرتون مع مان سيتي.



ويسعى «السيتي» لتفادي التعثر أمام «التوفيز» الطامح هو الآخر للارتقاء بمركزه.