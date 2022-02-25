في مبادرة توعوية بيئية ووطنية جاءت ضمن سلسلة مبادرات البنك التي أعدها خصيصا للاحتفال بالأعياد الوطنية، قام بنك الكويت الدولي «KIB» مؤخرا بإطلاق حملة «افرح فيها بس حافظ عليها»، لنشر ثقافة الحفاظ على البيئة وقت الاحتفالات، والتوعية بأهمية الممارسات الخضراء من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، والتقليل من النفايات وعدم ترك المخلفات الضارة، والحرص على اتباع تعليمات الجهات الرسمية فيما يتعلق بالإرشادات الصحية والبيئية والمرورية وغيرها، حيث جاءت هذه الحملة كجزء من مسؤولية البنك الاجتماعية، والتي تتماشى أيضا مع شعار برنامجه للأعياد الوطنية لهذا العام «لا وطن مثل الكويت».



وبجانب هذه الحملة، كان البنك قد أطلق إعلانه التلفزيوني الذي تضمن أغنية وطنية، حملت اسم ذات الشعار، لتبرز فخر الشعب الكويتي واعتزازه بوطنه، الذي يتوجب عليه أيضا الحفاظ على بيئته وقت الأفراح وأثناء الاحتفال باليوم الوطني وذكرى التحرير.



وفي هذا السياق، قالت مروة معرفي، من إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في «KIB: ضمن إطار برنامجنا الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية، وباعتبارنا كيانا وطنيا له دور بارز في المجتمع وليس مؤسسة مالية ومصرفية فقط، تقع على عاتقنا مسؤولية زيادة توعية المجتمع نحو الترشيد والممارسات الخضراء للحفاظ على البيئة، لذلك قمنا بإطلاق حملة «افرح فيها بس حافظ عليها».



ويذكر أن سلسلة مبادرات KIB الوطنية والاجتماعية تأتي تحت مظلة مفهوم شعاره المؤسسي والمجتمعي «بنك للحياة»، والذي يحرص من خلاله على التفاعل مع مجتمعه بما يعود عليه بالنفع والتأثير الإيجابي عليه.