قدم نائب رئيس مجلس الإدارة بجمعية النجاة الخيرية د.رشيد الحمد أجمل وأرق التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ولعموم أهل الكويت قاطبة بمناسبة احتفالات الكويت الوطنية، داعيا الحق سبحانه أن يحفظ الكويت وأهلها ومن يعيش عليها وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع من كل شر وسوء.

وقال الحمد: بفضل الله جل وعلا حافظت الكويت خلال العاميين الماضين على ريادتها الإنسانية داخليا وخارجيا، وذلك بالرغم من تداعيات جائحة كورونا والتي ألقت بظلالها على العالم، حيث حرصت على تغطية الداخل الكويتي فبادرت بوضع إمكاناتها تحت تصرف الدولة وغيرها من الإنجازات المشرفة التي حققتها خلال الأزمة.