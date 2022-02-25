بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ويوم التحرير للكويت، رفع المدير العام لبيت الزكاة د.ماجد العازمي، نيابة عن جميع العاملين في البيت، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد والشعب الكويتي، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الكويت وأهلها بالمزيد من الخير والرفعة والتآلف لتحقيق طموحاتهم الرائدة في مختلف المجالات.

وأشاد العازمي بجهود صاحب السمو الكبيرة في دعم العمل الخيري والإنساني الكويتي الذي تجاوز حدود الكويت إلى آفاق إنسانية عالمية أصبحت بسببه مركزا للعمل الخيري والإنساني ورائدة في هذا المجال.