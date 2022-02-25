معظم الشركات ملتزمة بالأسعار التي قدمتها للوزارة وتطبيق القانون على المخالفين



عاطف رمضان



أعلن مدير الجهاز الفني للإشراف على السلع في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري عن القيام برصد ومتابعة أسعار المواد الغذائية الأساسية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.



وأضاف الأنصاري في تصريح صحافي خلال جولة قام بها مع فريق من مفتشي الوزارة بمنطقة الشويخ أمس لمراقبة محلات الجملة وعدد من شركات بيع المواد الغذائية، ان الهدف من الجولة التأكد من الأسعار المقدمة للإدارة من قبل أصحاب المحلات الغذائية ومقارنتها على أرض الواقع، مشيرا الى ان معظم الشركات ملتزمة بالأسعار التي قدمتها للوزارة، حيث قام المفتشون بأخذ الأسعار وإعداد تعهدات بالالتزام بها خلال شهر رمضان.



ولفت الى ان الشركات متعاونة مع «التجارة»، وذلك من خلال الاجتماعات التي يعقدها مع مسؤولي تلك الشركات، موضحا انهم ملتزمون ببقاء الأسعار كما هي سواء بالوقت الحالي أو خلال شهر رمضان وكذلك الالتزام بقرارات الوزارة وعدم رفع أي سلعة إلا بعد الحصول على موافقة «التجارة».



وبين انه في حال عدم التزام الشركات باللوائح والقرارات الوزارية سيطبق عليها القانون من خلال إعداد محاضر ضبط وتحويلها للنيابة التجارية، ناصحا جمهور المستهلكين بضرورة ان يكون هناك وعي شرائي لديهم خلال شهر رمضان وطوال العام خاصة ان المنتجات متوافرة في الأسواق المحلية.