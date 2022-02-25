بشرى شعبان



توجه نائب مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للخدمات النفسية والطبية بالإنابة عامر العنزي بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على بلدنا بالخير واليمن والبركات.

بدورها، باركت مديرة مكتب مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة افنان الحسيني للقيادة السياسية والشعب بمناسبة الأعياد الوطنية، سائلة الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

من جانبه، رفع مدير إدارة الشؤون القانونية مبارك البداح أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، سائلا الله عز وجل ان تكون جميع الأيام أعيادا ومناسبات جميلة.

من جهتها، تقدمت رئيس قسم الرواتب ليلى السلمان بأسمى آيات التبريكات والتهاني بمناسبة حلول الأعياد الوطنية، متضرعة الى الله ان يعيدها على بلدنا الكويت وشعبها بالخير والرقي والازدهار.

وفي السياق ذاته، توجهت رئيس مركز التدخل المبكر للأطفال المعاقين إحسان الجدوع، بأرق آيات التهاني بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير، لافتة الى أنها مناسبة عزيزة على قلوب الجميع.

كما تقدم رئيس قسم الحسابات المالية سعد الدريع، ورئيس قسم الاختبارات والمقاييس وضحة العصفور بأسمى التبريكات والتهاني للقيادة والشعب الكويتي بهذه المناسبة العزيزة التي تعيد الى الأذهان تضحيات الشهداء بالدماء في سبيل تراب الوطن.