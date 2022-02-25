أدخلت أميركا رتل آليات من الأراضي العراقية محملة بالأسلحة والإمدادات اللوجستية لدعم قواعده في منطقة الجزيرة السورية. وبحسب وكالة الأنباء السورية «سانا» ذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية أن القوات الأميركية أدخلت إلى الأراضي السورية امس رتلا مؤلفا من 23 آلية منها 18 شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد اللوجستية و5 صهاريج فارغة تمهيدا لسرقة دفعة جديدة من النفط السوري، وذلك عبر معبر الوليد غير الشرعي. ولفتت المصادر بحسب «سانا» إلى أن سيارتي دفع رباعي مزودتين برشاشات تابعة لقوات سوريا الديموقراطية «قسد» رافقتا الرتل الأميركي الذي توجه إلى منطقة رميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي. وكان رتل أميركي مؤلف من شاحنات محملة بالأسلحة والذخائر وبرادات دخل الاثنين الماضي الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي وتوجه إلى القواعد الأميركية بريف الحسكة.