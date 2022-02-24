رفع الخبير الفلكي عادل المرزوق إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، أطيب التهاني بالعيد الوطني ويوم التحرير، داعيا الله العلي القدير انه يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه.

وقال المرزوق: طقس المنطقة خلال فترة الأعياد، والتي يدمج معها أيضا عطلة الإسراء والمعراج (على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام)، يقع تحت المنخفض الجوي المتمركز بين شمال شرق الجزيرة العربية ووسط الخليج العربي، ويؤدي الى ارتفاع كبير في النهايات العظمى في درجات الحرارة خلال النهار ويستمر هذا الجو الدافئ لأكثر من 10 أيام، وقد يمتد الى الأيام العشرة الأولى من شهر مارس المقبل، ومن المتوقع ان تكون درجات الحرارة فيها بين 24 و27 درجة مئوية.

وأضاف: يعود سبب ارتفاع الحرارة الى هبوب الرياح الجنوبية الشرقية (رياح الكوس إلى الكوس المطلعي) التي من المتوقع ان تستمر حتى فجر السبت المقبل ومن ثم تتحول الرياح الى شمالية غربية حتى ظهر الثلاثاء، وتكون سرعتها بين 15 و30 كلم/ ساعة، حيث تتحول الى رياح كوس مرة اخرى تظهر معها الغيوم ويكون الجو بين غائم وغائم جزئيا، مما يعطي فرصة ضئيلة جدا لسقوط قطرات متناثرة من المطر بين الثلاثاء والاربعاء المقبلين مع استمرار الجو الدافئ خلال هذه الفترة، وعلى العموم ستكون فترة العيد الوطني تقريبا جافة وشبه خالية من الامطار.

فلكيا، قال المرزوق: في هذه العطلة، يبدأ شهر شعبان الجمعة 4 مارس، حيث ان هلال شهر شعبان سيولد في يوم الاربعاء الموافق 2 مارس من الساعة 8.35 مساء أي بعد غروب الشمس في ذلك اليوم، وسيترتب على ذلك ان شهر رجب في هذه السنة سيكمل 30 يوما، كما في يوم الاثنين 7 مارس ستنتهي فترة برد عقرب الدسم وتنتهي معها فترة برد العقارب، حيث تبدأ الملابس الصيفية تظهر على الشباب في هذه الفترة وتدخل فترة برد العجوز المشهورة والمعروفة في المنطقة مع دخول نوء «سعد السعود» الذي سيبدأ الثلاثاء 8 مارس، ومن المعروف ان برد العجوز يكون مصاحبا لفترة «رياح الحسوم» التي ذكرت في القرآن الكريم في سورة الحاقة الآيتين 6 و7 (وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية) ڈ، ورياح الحسوم كما هو معروف مدتها 8 ايام حيث تنتهي رياح الحسوم يوم الخميس 17 مارس حيث يتساوى طول الليل مع طول النهار في الكويت.

وبخصوص حالة البحر، قال المرزوق: يدخل البحر في حالة تيارات الحمل السريعة الاندفاع وغير الصالحة للصيد ابتداء من يوم الاثنين، وهو آخر يوم في شهر فبراير، وستستمر تيارات الحمل غير الصالحة للصيد حتى الاثنين 7 مارس، وسيكون البحر بين خفيف ومعتدل الموج خلال عطلة العيد الوطني.