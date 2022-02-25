تزامنا مع الذكرى الـ 61 للعيد الوطني والـ 31 للتحرير من الاحتلال الغاشم، نظم بنك الائتمان احتفالية للموظفين والمراجعين بمناسبة الأعياد الوطنية، وذلك بحضور الإدارة التنفيذية وأسرة العاملين في البنك.



وأكدت الناطقة باسم البنك حباري الخشتي، أن الأعياد الوطنية مناسبة عزيزة على قلب كل مواطن، والاحتفال بها فرصة لتذكير الأجيال الجديدة بالتضحيات التي قدمها الآباء والأجداد للدفاع عن الكويت والذود عن استقلالها وحريتها، وترسيخ قيم الوطنية والانتماء في النفوس.



وقالت الخشتي: إن ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير ستظل راسخة في ذاكرة الكويتيين على مر الأجيال، وستبقى مناسبة لتكريس الشعور بالانتماء إلى الكويت، سائلة المولى سبحانه أن يحفظ الكويت بلاد أمن وأمان وأن ينعم عليها دائما بالخير والبركة، مشيرة إلى أن مثل هذه المناسبات الوطنية تتيح المجال أمام موظفي البنك للتواصل الإنساني والاجتماعي، فضلا عن تعميق العلاقات الإنسانية فيما بينهم وتوفير أجواء من الود التي تسهم في تحسين بيئة العمل.



من جانب آخر، ذكرت الخشتي أن البنك حرص على الربط الالكتروني مع الجهات ذات الصلة لتوفير أفضل خدمة للمواطنين دون تكبد عناء مراجعة أي من الجهات لاستجلاب المستندات، حيث بلغ إجمالي عدد الجهات التي تم الربط الإلكتروني معها 28 جهة، وكان البنك من أوائل الجهات الحكومية التي قامت بهذا الربط لتحسين وتطوير الخدمات.

وأعلنت الخشتي أن عدد المستفيدين من خدمات البنك الإلكترونية «Online» من خلال البوابة الإلكترونية للبنك والتطبيق الهاتفي الخاص بالبنك بلغ 4.312.821 مستفيدا.



ولفتت الخشتي إلى حرص البنك على توفير أفضل الوسائل للتواصل مع العملاء دون الحاجة لمراجعة أي من فروع البنك، وذلك من خلال خدمة الرسائل النصية والبوابة الإلكترونية للبنك ومركز الاتصال وخدمة الرد الآلي الهاتفية، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل مريحة للمواطنين والموظفين، مبنية انه أول جهة حكومية تعمل بمنهجية «Lean»، حيث تؤمن إدارة البنك بضرورة زيادة الكفاءة والإنتاجية وتحسين الجودة وتقليل الهدر في الإجراءات والاستثمار في الوقت مما ساهم في تحقيق إنجازات عدة بمختلف المجالات.