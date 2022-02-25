رفع سفير دولة قطر لدى الكويت السفير علي بن عبدالله آل محمود، إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وحكومة الكويت الرشيدة وللشعب الكويتي الشقيق أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الذكرى الـ 61 للعيد الوطني المجيد للكويت والذكرى الـ 31 لعيد تحرير الكويت الشقيقة.



وقال في تصريح صحافي: إنه لمن دواعي سروري أن تأتي هاتان المناسبتان السعيدتان والكويت الشقيقة تواصل استكمال مسيرة البذل والعطاء والخير والنماء، التي عززها ووطد دعائمها الأمير الراحل، الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، ووضع لبناتها الأولى قادة من أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي، لتنعم الكويت وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار، مستذكرين ما قدمه الآباء والأجداد من تضحيات كبيرة من أجل بناء ورفعة وتقدم الكويت العزيزة، والتي قدم أبناء الكويت المخلصين تضحيات جساما في سبيل تحرير وطنهم الغالي من الغزو العراقي الغاشم، كما نستذكر أيضا بكل فخر واعتزاز الدور المشرف للقوات القطرية التي شاركت في معركة تحرير الكويت التي ظلت تمثل رمزا للتلاحم الخليجي.



وأعرب السفير القطري عن تطلعه إلى العمل على تقوية وتعزيز علاقات التعاون الأخوية الوطيدة والراسخة بين البلدين الشقيقين وتطويرها بكل المجالات في ظل القيادة السياسية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، لما فيه خير وتقدم ورخاء البلدين والشعبين الشقيقين، سائلا المولى العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها من كل سوء، مع خالص تمنياتي لسموكم بدوام الصحة والعافية وللكويت الشقيقة مزيدا من التقدم والأمان والاستقرار.