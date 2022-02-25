هنأ محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة حلول ذكرى الأعياد الوطنية المجيدة، ممثلة في عيدي الاستقلال الواحد والستين، والتحرير الواحد والثلاثين.



وقال الخالد، في برقية تهنئة رفعها لمقام صاحب السمو الأمير: يشرفني ببالغ السرور وعظيم الفخر أن أرفع لمقام سموكم الكريم، أسمى آيات التهاني وأزكى التبريكات وأصدق الأمنيات بهاتين المناسبتين السعيدتين.



وأضاف: كما يشرفني وبكل الاعتزاز في غمرة هاتين المناسبتين العزيزتين، أن أعبر عن بالغ فخرنا بجهود سموكم الدؤوبة ومساعيكم الحثيثة المفعمة بالإنجازات والعطاءات في كل المجالات، ونسأل المولى جل شأنه أن يعيد هاتين المناسبتين على سموكم وأنتم ترفلون في ثوب الصحة والعافية وأن يحفظكم بعين رعايته ويسدد على دروب الخير خطاكم لتحقيق ما يصبو إليه أبناء كويتنا الحبيبة من آمال وطموحات، وأن يعيد سبحانه وتعالى الأعياد الوطنية على وطننا الغالي وهو ينعم بالأمن والأمان ومزيد من العز والرخاء في ظل قيادتكم الرشيدة، حفظكم الله ورعاكم ذخرا للبلاد.



كما رفع برقية تهنئة مماثلة لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد جاء فيها يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أجزل التهاني وأزكى التبريكات وأنبل الدعوات بمناسبة هاتين المناسبتين الوطنيتين السعيدتين.