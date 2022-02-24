أعربت الكويت عن رفضها القاطع لاستخدام القوة أو التهديد أو التلويح بها في العلاقات بين الدول، وإذ تتابع بقلق وأسف بالغين تدهور الأوضاع وارتفاع حدة توترها في أوكرانيا، لتؤكد أهمية الالتزام بالمبادئ الراسخة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي تحكم العلاقات بين الدول والقائمة على احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، ومبادئ حسن الجوار، وحل المنازعات بالطرق السلمية.



والكويت إذ تشدد على ضرورة احترام استقلال وسيادة أوكرانيا، لتؤكد دعمها الكامل لكل الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد، وضبط النفس وتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وضمان سلامتهم.