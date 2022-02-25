القاهرة - سامي عبدالفتاح



بدأ البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر خطة الاستعداد لمواجهتي السنغال في الجولة الأخيرة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بعد عودته من اجازته حيث عقد عدة اجتماعات مع معاونيه، وقدم كل أعضاء الجهاز تقريرا فنيا عن الفريق السنغالي، قبل المباراتين الفاصلتين يومي 25 مارس بالقاهرة و29 من الشهر نفسه في داكار.



ويبدأ معسكر منتخب مصر يوم 20 مارس في القاهرة، اذ استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على طلب حضور 60 ألف مشجع باستاد القاهرة الدولي.



الى ذلك، يستعد فريقا الأهلي والزمالك، لخوض جولة جديدة غدا السبت في دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال الأفريقي، حيث يستضيف الأهلي نظيره صن داونز بطل جنوب أفريقيا، فيما سيكون الزمالك ضيفا على الوداد المغربي في الدار البيضاء، وتمثل المباراتان ونقاط الفوز فيهما أهمية كبيرة لكل من موسيماني المدير الفني للأهلي، وكارتيرون المدير الفني للزمالك، بسبب الترتيب المتأخر للقطبين في مجموعتيهما.



وتقام مباراة الأهلي (نقطة واحدة من مباراة واحدة) مع صن داونز (4 نقاط من مباراتين) في العاشرة مساء بتوقيت الكويت، بملعب ستاد القاهرة، وفي التوقيت نفسه سيكون لقاء الوداد (3 نقاط) مع الزمالك (نقطتان) في المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.



محليا، تقام اليوم مباراة وحيدة في افتتاح الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري، وتجمع بين فريقي فيوتشر والمقاولون العرب.



هذا ومن المقرر أن يشهد وزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي فعاليات المؤتمر الصحافي للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم لسلاح الشيش وبطولة العالم للبندقية والمسدس.



ومن المقرر أن تقام بطولة العالم لسلاح الشيش خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير الجاري، بمشاركة 183 لاعبا من 33 دولة، فيما تقام بطولة العالم للبندقية والمسدس في الفترة من 26 فبراير وحتى 8 مارس المقبل.