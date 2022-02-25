الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يستعد فريق السد إلى الاحتفال بلقب الدوري القطري لكرة القدم للموسم الرياضي 2021-2022، وذلك عندما يتسلم درع الدوري، خلال مباراته المرتقبة أمام الدحيل في الـ7:00 مساء اليوم على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، في قمة مباريات الجولة العشرين من المسابقة.



وكان فريق السد استطاع حسم لقب البطولة للمرة الـ16 في تاريخه بعد فوزه الكاسح على الأهلي بنتيجة 8-2 في الجولة الماضية، وذلك قبل ثلاث جولات من خط النهاية بالإضافة إلى مباراة مؤجلة أمام الريان لحساب الجولة الـ14 التي ستقام يوم 8 مارس المقبل.



يدخل فريق السد مباراة اليوم وهو يتصدر جدول الترتيب العام برصيد 52 نقطة، فيما يحتل الدحيل وصافة الدوري برصيد 42 نقطة.



وكان الفريقان قد تعادلا إيجابيا بنتيجة 3-3 في الجولة التاسعة من القسم الأول للدوري.



ويشهد اليوم أيضا إقامة مباراتين في ختام الجولة العشرين، حيث يلتقي الشمال مع الأهلي في الـ4:50 مساء على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، والذي يحتضن لقاء السيلية وقطر في الـ7:00 مساء.



هذا، وأعلنت إدارة نادي الدحيل تمسكها بالمدرب البرتغالي لويس كاسترو حتى نهاية فترة تعاقده مع النادي القطري، مؤكدة أنها تلقت العديد من العروض التي تطلب خدماته، ولكن النادي متمسك به.



وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «ظلت إدارة النادي تلاحظ تواتر الأخبار في الفترة الأخيرة عن رحيل المدرب لويس كاسترو عن الفريق، وإدارة الدحيل تؤكد أنها تلقت العديد من العروض التي تطلب خدمات المدرب ولكنها تؤكد تمسكها به حتى نهاية فترة تعاقده».



إلى ذلك، تعلن لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الساعات القليلة المقبلة هوية الدول التي ستستضيف مجموعات الغرب الخاصة بدوري أبطال آسيا والتي ستقام بنظام التجمع من 7 إلى 27 أبريل المقبل.



وكانت اتحادات السعودية والإمارات وإيران وأوزبكستان تقدمت بطلبات لاستضافة دور المجموعات.