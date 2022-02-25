عبدالعزيز الفضلي



قامت جمعية الكشافة بتقديم أدوية طبية وملابس الى جمعية الهلال الأحمر الكويتي وذلك في إطار الشراكة المجتمعية لعمل الخير في بلد الإنسانية.



وقال عضو مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية إبراهيم سكين انه تم تسليم جمعية الهلال الاحمر الكويتي أدوية طبية وملابس والتي بدورها تقوم بتوزيعها على الأسر المتعففة والمحتاجة داخل وخارج الكويت حسب الآلية والنظم المتبعة لديها، مشيرا الى اننا نعمل في قارب واحد لخدمة المحتاجين.



وأوضح سكين ان الأدوية مقدمة من متبرعين كويتيين والملابس كإهداء من جمعية الكشافة لجمعية الهلال الأحمر الكويتي ليتم توزيعها، منوها الى ان هذا التبرع جبل عليه اهل الكويت منذ القدم لمساعدة الأسر المحتاجة سواء داخل الكويت او خارجها.



وأعرب سكين عن بالغ شكره وتقديره لكل من ساهم بتقديم هذه المساعدات مثمنا في الوقت نفسه دور جمعية الهلال الاحمر في هذا الجانب.