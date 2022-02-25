قلبت الحرب الروسية - الأوكرانية الأسواق رأسا على عقب، وسط تطاير ثروات المليارديرات، ليهبط سقف ثروة أغنى المليارديرات في العالم، إلى ما دون 200 مليار دولار.



ويأتي ذلك، فيما كان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، الملياردير الوحيد الذي لايزال تتجاوز ثروته هذا الحد مع اقتراب الأسبوع على نهايته، قبل أن تنخفض بمقدار 13.3 مليار دولار يوم الأربعاء الماضي لتصل إلى 198.6 مليار دولار ليغلق «نادي الـ 200 مليار دولار أبوابه»، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».



وتراجعت أسهم شركة تسلا، لليوم الرابع على التوالي لأدنى مستوى لها منذ سبتمبر وسط انخفاض واسع في أسواق الأسهم حول العالم.



وشهد ماسك ضياع 71.7 مليار دولار من ثروته حتى الآن هذا العام، أي أكثر من الثروة التي فقدها أغنى 3 أشخاص يلونه في الترتيب مجتمعين، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية حول أوكرانيا، وتشديد البنوك المركزية لسياساتها النقدية.



وبلغت ثروة ماسك ذروتها عند 340.4 مليار دولار في 4 نوفمبر، عندما وصلت أسهم تسلا إلى مستوى قياسي.



ولم يفلت الشريك المؤسس لشركة أمازون جيف بيزوس، الذي كان الوحيد إلى جانب ماسك، الذي تجاوزت ثروته 200 مليار دولار، من التراجعات الأخيرة، إذ خسرت ثروته أكثر من 5.4 مليارات دولار يوم الأربعاء الماضي، لتستقر عند 169 مليار دولار.