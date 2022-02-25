أكد محافظ حولي علي الأصفر ان الجاهزية التامة والتواجد الأمني المكثف أمر ضروري لحفظ أمن واستقرار المواطنين والمقيمين خلال إجازة الأعياد الوطنية، مبينا أن تضافر الجهود ومواصلة العطاء السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والطمأنينة في نفوس أهالي المحافظة.



جاء ذلك خلال استقباله مدير أمن محافظة حولي اللواء عبدالله العلي، ومدير مباحث حولي العقيد فهد البدر، ومدير مرور حولي العقيد مبارك الهاجري، ومدير نجدة حولي العقيد راشد الهاجري، وذلك للاطلاع على الاستعدادات الأمنية خلال الإجازة.



وأشار الأصفر إلى أن الحفاظ على أمن الكويت وحماية أمن المجتمع جزء لا يتجزأ وواجب وطني على كل محب مخلص لهذا الوطن الغالي، وأن الأمن هو الأساس لحياة كريمة مستقرة، مشيدا بجهود رجال الأمن والدور الكبير الذي قاموا به خلال الفترة الماضية والتي أثمرت فرض الأمن والاستقرار، سائلا المولى عز وجل أن ينعم أهل الكويت بإجازة سعيدة من دون أي مكروه.