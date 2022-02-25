دعا الاتحاد الأوربي لكرة القدم لعقد اجتماع طارئ غدا لتقييم الوضع المتعلق بغزو روسيا لأوكرانيا، كما سيناقش نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم والمقرر إقامته في سانت بطرسبرغ على رأس جدول أعماله، كما ادان الاتحاد الأوروبي «بشدة» الغزو الروسي



وأصدر الاتحاد بيان قال فيه: «إن لجنتها التنفيذية ستجتمع غدا لاتخاذ جميع القرارات اللازمة».



واصدر الاتحاد القاري لاحقا بيانا جديدا أدان فيه «بشدة الغزو العسكري» الروسي في أوكرانيا.



وقال البيان «الاتحاد الاوروبي يشارك المجتمع الدولي قلقه للوضع الامني في اوروبا»، مؤكدا معالجته لهذا الوضع «بأقصى درجات الجدية» قبل اجتماع لجنته التنفيذية المقرر الخميس صباحا والتي ستدرس خلاله ايضا مصير نهائي دوري الابطال.



ويأتي هذا القرار بعد ساعات من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين بدء الغزو الروسي لأوكرانيا فجر الخميس.