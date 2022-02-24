نشهد انتهاكا صارخا للقانون الدول.. وأميركا تحلت بالشفافية مع العالم وأعلنت عن خطط روسيا حتى لا يكون هناك أي غموض

بوتين سيصبح "منبوذاً على الساحة الدولية"

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة ستكلف اقتصاد روسيا الكثير.



وأضاف بايدن في كلمة متلفزة أن بوتين رفض كافة النوايا الحسنة التي قدمتها واشنطن، وهو الذي اختار قرع طبول الحرب.



وأوضح بايدن أن إدارته ستقوم بحظر 4 مصارف روسية جديدة، وستمنع أي استثمارات أميركية في روسيا، كما ستوقف أكثر من نصف صادرات التكنولوجيا لروسيا.



وجدد بايدن تأكيده أن أميركا ستدافع عن الحلفاء في الناتو لاسيما في شرق أوروبا، مشيرا إلى أن القوات الأميركية لم ولن تنخرط في أي عمل عسكري في أوكرانيا.



وذكر الرئيس الأميركي في معرض كلامه أنه تحدث مع وزير الدفاع بشأن تحركات أميركية عسكرية إضافية، لافتا إلى أن إدارته ستعمل على حماية الأسر الأميركية من ارتفاع أسعار الطاقة.



وصرح بايدن أنه يراقب عن كثب أسعار النفط في العالم، كما عملت إداراته على تعزيز الدفاعات ضد أي هجمات سيبرانية.



وقال إن "العالم كله يشاهد ما يقوم به بوتين في أوكرانيا. سنخرج من هذه الأزمة مع الحلفاء أكثرة قوة"، وأردف يقول إن التاريخ سيحكم على الرئيس بوتين، وإنه لا يوجد لديه أي خطط للحديث مع الرئيس بوتين.



وأكد بايدن أن أثر العقوبات على روسيا سيستغرق وقتا وأنه إذا لم يتوقف بوتين فالعقوبات ستزداد قوة، لافتا إلى أنه لدى الرئيس الروسي طموحات تفوق أوكرانيا وهو يريد استعادة الحقبة السوفييتية.