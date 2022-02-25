أعلنت جمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية أن أكثر من مليون نازح متضرر في سوريا واليمن قد استفادوا من مشروع رغيف الخبز، وذلك ضمن مشاريع الجمعية المخصصة لتوفير الاحتياجات الغذائية للفئات المتضررة في بعض مناطق النزاعات.

وفي هذا الإطار قال المدير التنفيذي لجمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية عبدالحميد الدوسري: إن أعداد المستفيدين من المشروع في سوريا بلغت 900 ألف نازح، فيما بلغت أعداد المستفيدين في اليمن 240 ألف محتاج ومنكوب.

وأشار الدوسري إلى أن مشروع توفير رغيف الخبز المجاني هو أحد المشروعات النوعية التي استهدفتها الجمعية منذ عدة سنوات تخفيفاً عن العائلات النازحة بأطفالها في مناطق لا تتوفر فيها أدنى المقومات الحياتية اليومية وأبسطها رغيف الخبز.



وأوضح الدوسري أن الجمعية عملت على توفير الطحين اللازم وتشغيل المخابز الإنتاجية، ليستمر توفير الخبز لمن يحتاجه من المنكوبين والمتضررين، انطلاقًا من مبادئ شريعتنا الإسلامية التي تحث على إحياء روح التكافل والتضامن بين المسلمين، وكذلك تفعيل دور المسلم تجاه أخيه المسلم، والسعي في قضاء حوائجه؛ لما له من فضل عظيم وأجر كبير.

كما أشاد المدير التنفيذي لتراحم الخيرية بالتجاوب الكبير من المتبرعين الكرام الذين مدوا يد العون والمساعدة لإخوانهم الذين يعانون أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منهم وأن يكتب لهم أجر إطعام الطعام وإغاثة المحتاج