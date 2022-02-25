منذ استقلالها في 1991، شكلت أوكرانيا محور تجاذب بين الغرب وروسيا التي تشعر بالاستياء من تقارب الجمهورية السوفييتية السابقة مع أوروبا في السنوات الأخيرة.

الاستقلال والأسلحة النووية الموروثة



في الأول من ديسمبر 1991، صوتت أوكرانيا التي كانت جمهورية سوفييتية حينذاك، في استفتاء على استقلالها الذي اعترف به الرئيس الروسي بوريس يلتسين.



في 8 ديسمبر، وقعت روسيا وأوكرانيا وبيلاروس اتفاقية تأسيس «رابطة الدول المستقلة». لكن أوكرانيا سعت بعد ذلك بـ 5 سنوات للتخلص من الوصاية السياسية لجارتها الكبرى، المستمرة منذ 300 عام.



لذلك لم تلتزم الدولة بشكل كامل بـ «رابطة الدول المستقلة» التي تعتبر بنية تهيمن عليها روسيا في محاولة لإعادة الجمهوريات السوفييتية السابقة إلى فلكها.



بعد سنوات قليلة من انتهاء الحرب الباردة، تعهدت روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة بموجب اتفاقية وقعت في بودابست في 5 ديسمبر 1994، باحترام استقلال أوكرانيا وسيادتها وحدودها مقابل تخلي كييڤ عن أسلحتها الذرية الموروثة من الاتحاد السوفييتي.

معاهدة صداقة مع موسكو



في 31 مايو 1997، وقعت روسيا وأوكرانيا معاهدة صداقة وتعاون من دون إزالة الغموض الذي يلف علاقات كييڤ مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بينما تعارض موسكو بشدة انضمام أوكرانيا أو أي جمهورية سوفييتية سابقة أخرى إلى الحلف.



وتنظم المعاهدة والنصوص الملحقة بها خصوصا مسألة الخلاف الشائك حول تقاسم الأسطول السوفييتي السابق في البحر الأسود، الذي يرسو في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم. واحتفظت روسيا بملكية غالبية السفن لكنها تدفع لأوكرانيا رسما متواضعا لقاء استخدام مرفأ سيباستوبول.



وفي الوقت نفسه، احتفظت روسيا التي كانت أهم شريك تجاري لكييف بـ «سلاحها الاقتصادي» في مواجهة أوكرانيا التي تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز الروسيين.



في 2003، وقعت كييڤ اتفاقية لإنشاء منطقة اقتصادية مشتركة مع روسيا وبيلاروس وكازاخستان، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تحذيرها من أن ذلك يمكن أن يعيق تقاربها مع التكتل وانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.

حاكم موال للغرب في كييڤ



في 2004، أثارت الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا التي شابتها عمليات تزوير وأفضت إلى فوز المرشح المدعوم علنا من روسيا فكتور يانوكوفيتش احتجاجات غير مسبوقة. وألغي الاقتراع.



وشكل انتصار زعيم «الثورة البرتقالية» في 26 ديسمبر المعارض الموالي للغرب فكتور يوتشنكو الذي تعرض لحالة تسمم غامضة بالديوكسين خلال الحملة، بداية حقبة سياسية جديدة في أوكرانيا بعد 10 سنوات من حكم الرئيس ليونيد كوتشما الذي كان يراوح بين أوروبا وموسكو.



وفور وصوله إلى السلطة، كرر الرئيس الأوكراني الجديد رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على الرغم من اعتراضات المفوضية والحلف الأطلسي.



في 2008، في قمة بوخارست اتفق قادة دول الناتو على أن أوكرانيا ستنضم إلى الحلف في نهاية المطاف، ما أثار غضب روسيا.



وخاض البلدان عددا من الحروب السياسة التجارية، كان أهمها حربي الغاز في 2006 و2009 اللتين عطلتا إمدادات الطاقة في أوروبا وادتا إلى تقويض العلاقات الأوكرانية - الروسية.

انتفاضة «الميدان»



في 2010 انتخب الرئيس الجديد فيكتور يانوكوفيتش الذي أطلق عملية تقارب مع روسيا مع التأكيد على أن التكامل مع الاتحاد الأوروبي الذي تعد كييڤ معه «اتفاقية شراكة» منذ 2008، يبقى أولوية.



لكن في نوفمبر 2013، رفض الرئيس الأوكراني في اللحظة الأخيرة وتحت ضغط الكرملين، توقيع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وأعاد إطلاق العلاقات الاقتصادية مع موسكو.



أدى هذا التبدل إلى إطلاق حركة احتجاجية مؤيدة لأوروبا كان مركزها ساحة المركزية في كييڤ «الميدان». انتهت الانتفاضة في فبراير 2014 برحيل يانوكوفيتش إلى روسيا، ثم إقالته بعد قمع دموي للمحتجين أدى إلى سقوط خلف مئات القتلى من المتظاهرين وعشرين في صفوف الشرطة.

ضم القرم والحرب



في أوج هذه الأزمة وفي شبه جزيرة القرم سيطرت القوات الخاصة الروسية على مواقع استراتيجية.



في مارس 2014، ضمت موسكو شبه الجزيرة مما تسبب بأسوأ أزمة ديبلوماسية بين الغرب وروسيا منذ سقوط الاتحاد السوفييتي.



في أبريل، استولى الانفصاليون الموالون لروسيا على مواقع رئيسية في دونباس المنطقة الصناعية الناطقة بالروسية في شرق أوكرانيا.



وتحولت الاشتباكات إلى حرب في مايو. ومنذ 2014 أدى النزاع الى سقوط أكثر من 14 ألف قتيل.



ترى كييڤ والغرب أن موسكو نظمت هذه التحركات الانفصالية ردا على تبدل سياسة أوكرانيا لمصلحة الغرب.



وبعد حشد عشرات الآلاف من الجنود على الحدود الأوكرانية، اعترف فلاديمير بوتين باستقلال «الجمهوريتين» الانفصاليتين في 21 الجاري. وقد أمر بنشر قوات في هذه المنطقة من دون أن يكشف حجم هذا الانتشار أو برنامجه الزمني.